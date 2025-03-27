غدا.. انطلاق 5 مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية

تنطلق غدا الجمعة، 5 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري للكرة النسائية، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري المصري.

حيث يلتقي الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما يواجه فريق زد نظيره الزمالك على ملعب زد بالتجمع، كما يستضيف فريق المعادي واليخت فريق وادي دجلة على ملعب المعادي واليخت، ومودرن سبورت أمام البنك الأهلي على ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات، واخيرا فريق مسار لنظيره بيراميدز على ملعب رايت تو دريم.

ويتصدر قمة الدوري فريق مسار بـ 58 نقطة ليليها فى الوصافة فريق الأهلي بـ53 نقطة .