بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة والإشغالات والطرق بمناطق مزلقان لعبة وبشتيل بأوسيم

الخميس 27/مارس/2025 - 02:56 م

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات والطرق بمناطق لعبة وبشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدّد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أوسيم بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم والتواجد الميداني خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع أي مخالفات والتعامل الفوري معها والاستجابة لشكاوي المواطنين مشدداً انه لن يسمح بأي تقصير .

وعاين المهندس عادل النجار خلال جولته عددًا من الباكيات أسفل محور كمال عامر بنطاق مناطق لعبة وبشتيل والتي تصلح لإقامة مواقف وساحات انتظار حضارية أسوة بما تم تنفيذه في عدد من أحياء المحافظة لتكون بديلًا للمواقف العشوائية التي تسبب تكدسات مرورية بالمنطقة.

ووجّه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بالتنبيه على السائقين بعدم الانتظار في نهر الطريق لتجنب إعاقة الحركة المرورية والالتزام بالمكان المخصص لهم خاصة أن المنطقة تشهد كثافات سكانية عالية.

كما أكّد محافظ الجيزة على رئيس مركز أوسيم بسرعة التنسيق مع الشركة المنفذة لمحور كمال عامر للانتهاء من الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الطريق وإزالة مخلفات الردش الناتجة عن تنفيذ الأعمال أولًا بأول.

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى أبرز المشاكل التي تواجههم والتوجيه بحلها .

رافق المحافظ خلال جولته:

الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق ،ومحمد عبد العظيم مسؤول الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي،ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة، ومحمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم.