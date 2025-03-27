طيران الاحتلال يشن غارة صوب الناحية الغربية لمخيم النصيرات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة صوب الناحية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,208، فيما بلغ عدد المصابين 113,910 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية بأن الحصيلة تتضمن 855 شهيدًا و1,869 مصابًا منذ الثامن عشر من مارس. وأشارت إلى أن 25 شهيدًا سقطوا، وأصيب 82 آخرون، وتم نقلهم إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أوضحت المصادر أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع فرق الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب نقص الإمكانيات.