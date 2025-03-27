محافظ بني سويف يتلقى التهنئة بعيد الفطر المبارك من طائفة الأقباط الكاثوليك

استقبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم،وفدًا من الكنيسة الكاثولوكية ضم القمص بولص فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، سامح فرج مدير مستشفى سانت تريزا ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك شوال 1446هـ /مارس 2025.

وقدًم ممثل الأقباط الكاثوليك التهنئة للمحافظ" د. محمد هاني غنيم" ولكافة قيادات وأبناء بني سويف بالعيد ،مؤكدين تميز شعب مصر بعمق مشاعر الود والمحبة التي تجسد الروح المصرية السمحة التي تعبر عن وحدة النسيج الوطني من أبناء الشعب المصري.

ومن جهته، أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره للأخوة من الأقباط الكاثوليك، لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على أصالة وتماسك الشعب المصري، وتؤكد أننا كمصريين أعيادنا ومناسباتنا واحدة، وأننا على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ وصون أمن واستقرار مصر .