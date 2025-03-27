ads
الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يتلقى التهنئة بعيد الفطر المبارك من طائفة الأقباط الكاثوليك

الكنيسة الكاثولوكية
الكنيسة الكاثولوكية تقدم التهنئة للمحافظ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم،وفدًا من الكنيسة الكاثولوكية ضم القمص بولص فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، سامح فرج مدير مستشفى سانت تريزا ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك شوال  1446هـ /مارس 2025.

وقدًم ممثل الأقباط الكاثوليك التهنئة للمحافظ" د. محمد هاني غنيم" ولكافة قيادات وأبناء بني سويف بالعيد ،مؤكدين تميز شعب مصر بعمق مشاعر الود والمحبة التي تجسد الروح المصرية السمحة التي تعبر عن وحدة النسيج الوطني من أبناء الشعب المصري.

ومن جهته، أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره للأخوة من الأقباط الكاثوليك، لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على أصالة وتماسك الشعب المصري، وتؤكد أننا كمصريين أعيادنا ومناسباتنا واحدة، وأننا على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ وصون أمن واستقرار مصر .

الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف أقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الفطر النسيج الوطني تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مطرانية الأقباط الكاثوليك