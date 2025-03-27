تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia في دورته الأولى

أعلن مهرجان SITFy-Georgia عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الأولى برئاسة المخرج مازن الغرباوي التي من المقرر انطلاقها في الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل، في العاصمة تبليسي.

وتتشكل لجنة التحكيم من المخرج ديفيد ساكفاريليدزه من جورجيا، وهو مخرج المسرح والأوبرا الجورجي، ومدير الفنون وملحن، معروف دوليا بانتاجاته المبتكرة وباحداث تغييرات في الحياة الثقافية في جورجيا.

يذكر أن بعد تخرجه من جامعة تبليسي للمسرح، درس ساكفاريليده مع جورجيو ستريهلر ولوكا رونكوني في ميلانو؛ وبيتر بروك في استديو المسرح الوطني الملكي في لندن؛ وفي مدرسة تيش للفنون في نيويورك مع جينيفر تيبتون في جامعة ييل.

وأصبح ديفيد ساكفاريليدزه شخصية بارزة في المسرح الجورجي خلال هذه الفترة وأسس مسرح القوقاز/ المختبر لتطوير كتاب جدد وينسب إلى ساكفاريليدزه ظهور لغة إبداعية جديدة مميزة في المسرح الجورجي.

أسس ساكفاريليدزه مهرجان تسيناندالي ولعب دورا في تأسيس الاوركسترا الشبابية القوقازية التي تجمع الموسيقين والممثلين الشباب يشغل منصب المدير العام لمسرح روستافيلي الوطني، وهو رئيس المركز الوطني الجورجي للمعهد الدولي للمسرح التابع لليونسكو وتضم جوائز ساكفاريليدزه وسام التميز الرئاسي الجورجي.

وأيضا السينوغراف والمخرج كاكوموتو اتوسوشي من اليابان وهو مخرج مسرحي أسس ويمثل شركة "d'uomo ex machina" التي تتخد من طوكيو مقرا لها، والتي تأسست في عام 2005، وجميع أعمال "d' uomo ex machina"موجهة من قبله، ولاعماله المستندة إلى الكلاسيكيات الأوروبية، يقوم هو بترجمة النصوص بنفسه.

وتتوزع أعماله وأبحاثه في المسرح في اتجاهين رئيسيين من جهة ، يسعى إلى تقديم تفسيرات حديثة للأعمال الكلاسيكة من ادب المسرح الأوروبي قدمت d' uomo ex machine" عروضا في أماكن متنوعة، ليس فقط في المسارح التقليدية مثل مسرح طوكيو متروبوليتان، ولكن أيضا في أماكن لم تصمم للمسرح، كما شارك في مشاريع لمخرجين أو موسيقيين آخرين كمصمم صوت أو إضاءة، حيث يشارك تقنياته وتجربته في الإبداعات المحددة بالموقع، والتي تم تطويرها ضمن شركته، وكذلك الدكتورة كاملة بنت الوليد الهنائية من سلطنة عمان هي أكاديمية وباحثة عمانية متخصصة في مجال المسرح من إصداراتها "الآخر في المسرح العماني" بالمشاركة مع الدكتور سعيد السيبابي، وقد سعى الكتاب إلى مد جسور التواصل مع الآخر من خلال الاقتراب من إنتاجه للمادة المصدرية من النصوص العالمية والعربية والخليجية قراءات في واقع النصوص المسرحية المكتوبة ، والعروض التي قدمت على خشبات المسرح العماني، وأيضا قدمت كتاب "مسرح الطفل في عمان" عن دار لبان للنشر والتوزيع في مسقط، حيث تناولت فيه تاريخ وتحديات مسرح الطفل في السلطنة.

كما قدمت محاضرات وورش عمل حول هذا الموضوع مؤكدة على أهمية تطوير مسرح الطفل المحترف في العالم بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المهرجانات والندوات المحلية والعربية وشغلت عضوية لجان تحكيم في مسابقات مختلفة.

ومن الأعضاء أيضا المخرج آدم بيرزينسكي بيلاج من المجر، وهو مخرج ومدير مسرح مجري، وهو مخرج مسرحي سويدي مجري درس الإخراج في مركز الدراما بلندن (جامعة الفنون بلندن) نشط كمخرج منذ عام 2008 في عام 2013 أصبح المدير الفني لمسرح بوداورشي لاتينوفيتس، مسرح بلدية بوداروس، ومع فريقه من المتعاونين، ساعدوا في إعادة تشكيل الملف الفني للمكان عام 2018، حتى أصبح المدير العام للمؤسسة منذ عام 2022، ويشغل آدم منصب رئيس المركز المجري للمعهد الدولي للمسرح (ITI).

وفي عام 2025 حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال جامعة كورفينوس في بودابست اخرج آدم أكثر من عشرين إنتاجا مسرحيا في المجر والمملكة المتحدة من بينها مسرحيات كلاسيكية لسوفوكليس وشكسبير وشيلز وستريندبرغ.

والدكتورة أنتونيلا كورنيشي من رومانيا، وهي استاذة ودكتورة ومخرجة مسرحية في جامعة الفنون الوطنية "جورج اينيسكو" في ياش ، رومانيا منذ عام 2012، حيث عملت كممثلة في المسرح الوطني فاسيلي أليكساندري منذ عام (1997 - 2018 )، حاصلة على دكتوراه في الدراما الشكسبيرية، وبكالوريوس في الإخراج المسرحي ( 2012 ) وفنون التمثيل (1997) أخرجت أكثر من 25 عرضا مسرحيا في مسارح مختلفة في رومانيا بما في ذلك أعمال مقتبسة عن كتاب عالميين مثل شكسبير، وتشيخوف وهنريك أبسن.

ونشرت كتاب "المونولوج الشكسبيري في العرض الروماني المعاصر" (2016 )، وعدة مقالات أكاديمية في مجلات متخصصة نسقت العديد من ورش العمل والمشاريع الدولية، وشاركت في مهرجانات مسرحية دولية ومحلية وحاصلة على جائزة الإخراج في المهرجان المسرحي الدولي في تارغو جيو ( 2024 ) ، وميدالية " الاستحقاق الثقافي " من رئيس رومانيا ( 2004 )، وتدير المركز الأوروبي للتعليم والثقافة Artemis منذ عام 2005.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.