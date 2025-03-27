"أمراض النباتات" يستعرض التوصيات الفنية لمحاصيل الفاكهة خلال مارس 2025

استعرض الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التوصيات الفنية الخاصة ببعض محاصيل الفاكهة لشهر مارس 2025، بهدف الوقاية من الأمراض وزيادة جودة الإنتاج من خلال جهود كافة المعاهد البحثية بمتابعة مستجدات الأمراض النباتية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، مع التأكيد على أهمية التواصل مع المزارعين وتقديم الإرشادات العملية.

كما شدد الدكتور عادل عبدالعظيم على ضرورة تكثيف الجهود البحثية لتطوير وسائل مكافحة الأمراض النباتية بطرق آمنة ومستدامة، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التوصيات الميدانية بفاعلية.

التوصيات الفنية لمحاصيل الفاكهة

المانجو

أوصى أبو رحاب بإجراء الرش الوقائي بالكبريت الميكروني عند انتفاخ البراعم الزهرية بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء، مع مراعاة تنفيذ الرش في الصباح الباكر أو بعد الظهر. كما أكد على ضرورة تكرار الرش كل 15 يومًا طالما لم تظهر الأعراض، والتوقف عن استخدام الكبريت الميكروني بمجرد ظهور الإصابة.

حيث يتم اللجوء إلى المبيدات الجهازية الموصى بها بالتبادل. ولضمان فعالية الرش، نصح بإضافة مادة لاصقة مثل "ترايتون ب 1956" أو "سوبر فيلم".

النخيل

شدد على أهمية تجنب عمليات الرش أثناء فترة التلقيح في مناطق الجيزة والوجه البحري وبعض الواحات. كما أوصى بإزالة النورات الزهرية المصابة بعفن النورات والتخلص منها بالحرق، وعدم استخدامها في التلقيح. وبعد تمام العقد، يفضل الرش بأحد المركبات الفطرية أو النحاسية لتقليل خطر أعفان الثمار وسقوط العقد الحديث.

الزيتون

أكد ضرورة التخلص من الحشائش ونواتج التقليم خارج المزرعة، وإزالة السرطانات، للحد من انتشار الحشرات الثاقبة الماصة التي قد تؤدي إلى نقص كبير في المحصول وظهور العفن الهبابي. كما أوصى برش العناصر المغذية الصغرى لتعزيز التزهير ونمو الجذور وتحسين مقاومة النباتات للأمراض.

وأشار إلى أهمية التحكم في الري خلال فترة التزهير، لتجنب اختناق الجذور وتساقط الأزهار وظهور عفن الجذور والذبول.

المشمش

وأوصى أبو رحاب بالرش الوقائي بالكبريت الميكروني ضد البياض الدقيقي بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء، مع تنفيذ الرش في الصباح الباكر أو بعد الظهر، وتجنب الرش أثناء الموجات الحارة. وفي حالة ظهور الإصابة، يجب التوقف عن استخدام الكبريت الميكروني والبدء في الرش بالمبيدات الجهازية الموصى بها بالتبادل، مع عدم تكرار استخدام المبيد الواحد أكثر من رشتين.

تعزيز الإنتاج الزراعي وفق رؤية وزارة الزراعة

أكد وزير الزراعة أهمية التزام المزارعين بتطبيق التوصيات الفنية الصادرة عن معاهد البحوث الزراعية لضمان الحد من الخسائر وزيادة الإنتاجية.