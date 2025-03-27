محافظ بني سويف يُهنئ موظفي الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بحلول عيد الفطر المبارك

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف- يرافقه السكرتير العام اللواء حازم عزت - بجولة داخل الديوان العام للمحافظة، لتهنئة الموظفين بقرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين ودفعة جهود الدولة التنموية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على تبادل التهاني مع العاملين بمختلف الإدارات، مؤكدًا أن روح الفريق والعمل الجماعي هي الأساس في تحقيق النجاح، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم، معربا عن أمنياته بأن يكون العيد مناسبة تحمل الخير والسعادة للجميع، داعيًا المولى أن يعيده على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار.

كما حرص المحافظ على توجيه التهنئة لكل الموظفين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مشيدًا بدورهم في تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية على مستوى المحافظة، مؤكداً أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة.

من جانبهم، أعرب الموظفون عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الطيبة، التي تعكس تقدير المحافظ لجهودهم، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التنموية للمحافظة، ومتمنين له دوام التوفيق في قيادته لمسيرة التطوير والنهوض ببني سويف.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، معربًا عن ثقته في قدرة كوادر الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية على مواصلة العطاء، ليظل الجهاز الإداري بالمحافظة نموذجًا للتميز والعمل بروح الفريق الواحد.