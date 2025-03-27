جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد لهذا العام

استكمل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أعمال الصيد بمختلف المواقع الإنتاجية التابعة له على مستوى الجمهورية، وذلك من منطلق حرص الجهاز على دعم قطاع تربية الأسماك ، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير فرص عمل للشباب.



وقد أعلن الجهاز عن استمرار أعمال الصيد لهذا العام ، في عدد من المزارع السمكية التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، على مدار الأسبوع ، فقد واصلت مزرعة المنزلة السمكية بمحافظة الدقهلية ، الصيد بها، حيث بلغ حجم الإنتاج ٢٨ طنا من أسماك البلطي والبوري والطوبار، تم صيدها من حوضين سمكيين مساحتهما ٧ أفدنة، بحضور الدكتور محمد إبراهيم نوفل مدير عام الإدارة العامة للمزارع ، والمهندسة إيمان عز الدين بالإدارة العامة للمزارع ، والأستاذ علاء الدين فكري بإدارة الأمن.



كما تواصلت أعمال الصيد في مزرعة الزاوية السمكية بمحافظة كفر الشيخ ، حيث بلغ حجم الإنتاج ٤٢ طنا، تم صيدها من حوضين سمكيين مساحتهما ١٢ فدانا، وذلك بحضور الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل ، والمهندس محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية بكفر الشيخ ، والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية السمكية ، والمهندسة علا إبراهيم بالإدارة العامة للمزارع ، والمهندس سامح البنداري ، وكلًا من الأستاذ عصام جمعة ، والأستاذ أحمد عباس بإدارة الأمن.



من جانبه ، صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات أن الجهاز يتبنى استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو رفع كفاءة المزارع السمكية والمفرخات وتطويرها ، بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الإنتاج السمكي ، لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف الاستزراع السمكي ، على اعتبار أنه أحد محاور التنمية ويعزز استدامة الموارد السمكية، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بالمزارع والمفردات السمكية ، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم.



كما أكد المدير التنفيذي للجهاز حرصه على زيادة الإنتاجية هذا العام من خلال تهيئة أفضل الظروف لنمو الأسماك ، لاسيما وأن موسم صيد الأسماك يتيح فرص عمل هامة لأهالي المنطقة، حيث يعمل العديد منهم في عمليات الصيد والتسويق ، فضلًا عن المساهمة في دعم الاقتصاد القومي.

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