مصرع وإصابة 15 شخصا في غرق غواصة بالغردقة

تحولت رحلة الغواصة البحرية sindbadsubmarine، اليوم الخميس، أمام سواحل مدينة الغردقة إلى كارثة بعد تعرضها للغرق، ومصرع 6 من ركابها ونجاة 29 آخرين

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغاً يفيد بغرق الغواصة والتى كانت تقل على متنها 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة

فيما أكد مصدر فى تصريحات، أن المستشفيات تلقت 6 جثث حتى الآن، حيث تم إيداع 4 جثث من المستشفى المصرى، وجثة بالمستشفى العام بالإضافة إلى جثة اخرى بمستشفى الكوثر.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بغرق غواصة سياحية أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة ووقوع وفيات واصابات.

وأعلن اللواء محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الإستعداد القصوى، وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم.

يذكر أن الغواصة الغارقة تعمل في الرحلات السياحية بمدينة الغردقة منذ عدة سنوات .