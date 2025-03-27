كورال هارموني يختتم فعاليات "هل هلالك 9" بساحة الهناجر.. صور

اختتمت فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

أحيا فريق "كورال هرموني"، بقيادة المايسترو محمود وحيد، حفل ختام فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، وقدم مزيجاً من أشكال الغناء المختلفة، منها: " مقطوعات من أغاني رمضان وتترات فوازير ومسلسلات، تم البدر بدري، مقطوعات من الفلكلور الشعبي المصري، والله بعودة يا رمضان، أهلا أهلا بالعيد، فيها حاجة حلوة، أما براوة، عيون بهية" .

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تعشقه الأسرة المصرية بمختلف أعمارها.

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة قد أهدت فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، وفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .