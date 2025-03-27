تعليم القاهرة والمجلس الأعلى للأمناء يكرمان أوائل الجمهورية بمسابقة أوائل الطلبة

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة احتفالًا لتكريم الطلاب الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة، وذلك بحضور سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.

ويأتي الاحتفال في إطار حرص الدولة على دعم المتفوقين علميًا باعتبارهم نواة التقدم وبناء المستقبل، ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد الحفل تكريم عدد من الطلاب المتفوقين تقديرًا لتميزهم العلمي، حيث أعربت مدير المديرية عن فخرها بتصدر القاهرة للمركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار دعمها للطلاب المتميزين في مختلف المجالات، إيمانًا بدورهم في تحقيق نهضة تعليمية حقيقية.

كما دعت الطلاب إلى مواصلة الجد والاجتهاد لتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة، وقدّمت الشكر لجميع العاملين في الحقل التعليمي وأولياء الأمور على دعمهم المتواصل للطلاب وجهودهم في الوصول بهم إلى التفوق.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الطلاب الأوائل بمكافآت مالية مقدمة من عبد الرؤوف علام، وجاءت أسماء الطلاب كالتالي: