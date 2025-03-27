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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد تطوير وصيانة مسجد الحاج حسن بـ2 مليون جنيه

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد تطوير وصيانة مسجد الحاج حسن بتكلفة 2 مليون
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع التطوير ورفع الكفاءة والصيانة الشاملة بمسجد الحاج حسن ، والتى تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه.

محافظ أسوان يتفقد تطوير وصيانة مسجد الحاج حسن بتكلفة 2 مليون جنيه

التوسع فى إنشاء المساجد الجديدة وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المساجد القائمة

وأثناء جولته برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف، والقيادات الدينية والتنفيذية، أكد الدكتور إسماعيل كمال بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم التوسع فى إنشاء المساجد الجديدة ، مع إحلال وتجديد ورفع كفاءة المساجد القائمة من خلال توفير الإعتمادات المالية لها بالجهود الذاتية أو بواسطة الوزارة .

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يتم وفقاً للتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى لتحقيق أعلى معايير الجودة والأنظمة الحديثة للإضاءة والتهوية والفرش والتجهيزات التى تليق بدور العبادة لتكون بشكل جمالى وحضارى راقى ، ولضمان توفير أماكن عبادة آمنة ومريحة للمصلين .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير بمسجد الحاج حسن شملت التجليد للأعمدة والحوائط بكسوة الرخام والجرانيت المطرز بسلسلة الأسماء الحسنى ، مع مراجعة التوصيلات الكهربائية داخل صحن المسجد المطور بمساحة 450 م2 ، فضلاً عن مصلى السيدات ، وإعادة دهان الأسقف والحوائط ، وكذا دهانات النجارة داخل المسجد وبدورات المياه ، وتغيير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، وتركيب أبواب جديدة له .

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