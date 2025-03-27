التجاري وفا بنك إيجيبت يحقق نموًا قياسيًّاً في نتائجه المالية لعام 2024

واصل التجاري وفا بنك إيجيبت تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2024، حيث سجل أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 78%. كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.7 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه في 2023، بزيادة 1.7 مليار جنيه تعادل 84%.

وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعًا بنسبة 49% ليصل إلى 6.3 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في 2023.

كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.3 مليار جنيه، مقابل 0.8 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نمواً بنسبة 55%.

وأكدت هذه النتائج نجاح الاستراتيجية التشغيلية للبنك، مدعومة بأساسيات مالية قوية وملاءة مالية مرنة، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 124.8 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 88.7 مليار جنيه في 2023، بزيادة 41%.

وفي إطار دعم الاقتصاد القومي، قفزت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 59.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 44 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 35%، مما ساهم في تعزيز صافي الدخل من العائد والعمولات.

كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 36% لتصل إلى 104.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 76.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 27.8 مليار جنيه. وجذبت إدارة البنك ودائع مؤسسات بقيمة 20.9 مليار جنيه، إلى جانب زيادة ودائع الأفراد بـ 6.9 مليار جنيه.

تعكس هذه المؤشرات الأداء الاستثنائي للبنك في ظل استراتيجيته التوسعية، التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه.