ضبط 15 طن مواد خام مستخدمة لتصنيع البويات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة المهندس مصطفي عبد القادر مدير الإدارة ، وسعاد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية وعزة محمد ونهلة محمد المفتشين بالإدارة حملة مكبرة اسفرت عن تحرير محضر رقم 2519 جنح أول العاشر لضبط 15 طن مواد خام مستخدمة لتصنيع البويات.

والمحضر رقم 2518 جنح أول العاشر لضبط 400 كيلو ويفر شيكولاتة مجهول المصدر.

كما تم تحرير المحاضر الأتية ( 2520 ، 2521 ، 2522 ، 2523 ، 2524 ) جنح أول العاشر لعدم وجود شهادة صحية ولعدم الإعلان عن الأسعار .

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.