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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

محافظ أسوان يشهد
محافظ أسوان يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد الح
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شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بليلة القدر والذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، عقب أدائه لصلاة العشاء والتراويح، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام والشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف، فضلا عن القيادات الدينية والعسكرية والتنفيذية.

محافظ أسوان يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد الحاج حسن 

وقدم الدكتور إسماعيل كمال آسمى التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقيادات الحكومية والتنفيذية، ولأهالي أسوان بهذه الليلة المباركة وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ضرورة استثمار روح الجد والاجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة

وأكد محافظ أسوان على ضرورة استثمار روح الجد والاجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة التى نستحضرها فى هذه الأيام الجليلة لتكون دستور عمل وأسلوب حياة ينظم كافة علاقاتنا وتعاملاتنا بما يعود بالخير والنفع والإيجاب على مجتمعنا الأسواني.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلي طلحة إمام وخطيب المسجد، أعقبها كلمة لمدير الأوقاف، والتي أكد فيها فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة باعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التي أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تعد خيرا من ألف شهر.

وأشار مدير الأوقاف إلى بيان الحكمة من هذه الليلة لتكون حافزاً لمداومة الاجتهاد في العبادة والسعى للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبمختلف أنواع الطاعات فى كل الأوقات، وخاصة في العشر أيام الأخيرة من الشهر الفضيل، وتم الدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

واختتمت فعاليات الاحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ خالد الدسوقي، تناولت الأدعية وقصائد المدح والثناء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

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الاحتفال بليلة القدر مديرية الأوقاف مسجد الحاج حسن محافظ أسوان ليلة القدر