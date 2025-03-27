بي ان سبورت: الكاف يعرض على مصر استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب في أبريل

كشفت قنوات بي ان سبورت عن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مصر استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة بدلا من كوت ديفوار.

وأضافت شبكة بي ان سبورت عبر حسابها على موقع إكس: "هناك استعداد مصري لقبول الطلب".

وكانت كوت ديفوار قد اعتذارت عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، والتي كانت ستستضيفها في شهر أبريل المقبل.

وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في المجموعة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.