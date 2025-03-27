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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادًا لعيد الفطر.. محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات

استعدادًا لعيد الفطر
استعدادًا لعيد الفطر .. محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق
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واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية داخل الحدائق والمتنزهات العامة، والتي من بينها حدائق فريال التاريخية وبلازا درة النيل ومدكور أبو العز لاستقبال المواطنين أثناء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.

استعدادًا لعيد الفطر المبارك.. محافظ أسوان يتفقد جاهزية الحدائق والمتنزهات 

تكثيف النظافة العامة ورفع الكفاءة لتصبح متنفسا ترفيهيا

وخلال جولة محافظ أسوان برفقه نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلا عن القيادات التنفيذية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير وتجميل كافة الحدائق والمتنزهات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، وزيادة العمالة بكل حديقة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل لتصبح متنفسا حيويا وترفيهيا، وتكون واجهة جمالية وحضارية مشرفة أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية ، وخاصة خلال أيام العيد.

وأكد محافظ أسوان على أن يتم بالتوازي الاهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المدن والمراكز لتكون على ذات المستوى من الجاهزية الكاملة لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك بما يساهم في إتاحة الأجواء الاحتفالية أمامهم للاستمتاع بهذه المناسبة العزيزة على الوجه الأكمل.

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