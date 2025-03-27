صفارات الإنذار تدوي في 255 بلدة بإسرائيل

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار تدوي في 255 بلدة في أنحاء إسرائيل، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة ميفو حورون قرب رام الله.

وأفاد إعلام أسرائيلي بوقوع إصابات بين المستوطنين في أثناء الهروب إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، بعد أن تم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ووفقًا للتقارير الأولية، تم تفعيل منظومة الدفاع الجوية “القبة الحديدية” لاعتراض الصاروخ.