جامعة بني سويف الأهلية تعلن أسماء الفائزين بختام الدورة الرمضانية لكرة القدم

اختُتمت جامعة بني سويف الأهلية فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم،والتي نظّمها اتحاد طلاب الجامعة وأسرة "طلاب من أجل مصر"، بقيادة اللجنة الرياضية العليا، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وتحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، بحضور الدكتور أحمد أسامة عميد قطاع العلوم الصحية، ومديري البرامج الأكاديمية.

وحصل فريق الكابتن يوسف هاني على المركز الأول، وفريق الكابتن مصطفي ربيع على المركز الثاني، حيث شهدت الدورة مشاركة 32 فريقًا من طلاب الجامعة تنافسوا على مدار ثلاثة أيام، وسط أجواء رياضية حماسية، وأشاد الحضور بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة والروح التنافسية العالية الموجودة بين الفرق.

وقدم الدكتور منصور التهنئة للطلاب الفائزين، وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة الأنشطة المسابقات التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في اكتساب العديد من المهارات ورفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وإيجاد آلية للتواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات.