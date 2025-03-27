إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة ميفو حورون قرب رام الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن سقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة ميفو حورون قرب رام الله، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد إعلام إسرائيلي بوقوع إصابات بين المستوطنين في أثناء الهروب إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، بعد أن تم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ووفقًا للتقارير الأولية، تم تفعيل منظومة الدفاع الجوية "القبة الحديدية" لاعتراض الصاروخ.

وفي وقت سابق، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بتسجيل إطلاق صاروخ من اليمن، حيث دوت صفارات الإنذار في "تل أبيب" ومستوطنات أخرى، خصوصاً في وسط فلسطين المحتلة.

وذكر "جيش" الاحتلال أن شظايا الصاروخ اليمني سقطت في مستوطنة "موديعين" المحاذية للقدس المحتلة.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع 12 إصابة في صفوف المستوطنين خلال محاولاتهم للفرار إلى الملاجئ، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين نتيجة للهلع إثر تفعيل صفارات الإنذار.

ويواصل اليمن تنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في غزة وللمقاومة الفلسطينية، وحرصاً على الدفاع عن البلاد.