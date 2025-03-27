أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بوقوع إصابات بين المستوطنين في أثناء الهروب إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، بعد أن تم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتحدث "جيش" الاحتلال عن سقوط شظايا الصاروخ اليمني في مستوطنة "موديعين" في محيط القدس المحتلة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع 12 إصابة في صفوف المستوطنين خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ، مضيفةً أنّ 9 آخرين أصيبوا من جراء الهلع في إثر تفعيل صفارات الإنذار.