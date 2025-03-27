تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1099 شاحنة و149 سيارة حيث شملت حركة الواردات 14000 طن بضائع، 632 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 467 شاحنة و17 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهي القاهرة، أمل، دليلة ووادي الكرنك بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية وALCUDIA EXPRESS، كما تم تداول 5000 طن بضائع و333 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2311 راكبا بموانيها.