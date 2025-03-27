الكاف يخطر منتخب الصالات للسيدات بموعد مبارياتها في أمم إفريقيا

أخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" نظيره المصري بموعد مباريات منتخب الصالات للسيدات في أمم إفريقيا، والتي سيتأهل الفائزون في كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى نصف نهائى البطولة، أما المركز الرابع في نصف النهائي، فسيُمنح لأفضل فريق يحتل المركز الثاني بين المجموعات.

موعد مباريات منتخب الصالات للسيدات:

حيث أنه من المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية مع منتخبي غينيا وأنجولا.

وكان قد أختتم أمس المنتخب الوطني لكرة الصالات للسيدات معسكره المفتوح بقيادة نادر رشاد المدير الفني والذي بدأ منذ السبت الماضي، ويأتي ذلك ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للصالات.

واختار نادر رشاد 18 لاعبة الكرة النسائية لخوض المعسكر هن: فرح سمير، سهيلة حسين، آية حنيش، يارا صبري، منى السيد، ندى الغريب، بسملة فتحي، شهد غنيم، فاطمة مصطفى، شروق إبراهيم، نورهان عاشور، عبير حجاج، أمينة وليد، ملك المهدي، ميرنا محسن، أسماء علي، إسراء فرج، منار حميد.