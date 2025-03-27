وكيل زراعة البحيرة يوجه بالتصدي للتعديات على الأراضي| صور

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة والمهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى ومديري الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى والإدارات الفنية، لبحث استعدادت عيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشغيل لجان الطوارئ المشكلة برئاسة مدير عام الزراعة والنوبتجيات لمتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديرى الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى ومهندسى حماية الاراضى بالإدارات والجمعيات الزراعية بكافة ربوع المحافظة، واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك الوقف المؤقت لدعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي لحين إزالة أسباب المخالفة وعودة الأرض لطبيعتها الزراعية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، بضرورة وقف أى حالة تعدى على اى مساحة مهما كانت صغيرة من الأراضى الزراعية، قائلًا:" مش عاوز مخالفة واحدة علي الأراضي الزراعية في العيد".

الأراضي الزراعية خط أحمر

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن الأرضي الزراعية فى الوقت الحالى خط أحمر والجميع سيتم تقيم أدائه من خلال التصدى لأى حالات تعدى قد تظهر فى أجازة العيد، موجهًا الجميع بضرورة اليقظة الكاملة حيث ان الكل مسئول مدير الإدارة الزراعية أو مدير إدارة التعاون الزراعى وإدارة حماية الاراضى بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات ومهندسى حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية المحلية ، لذلك علينا جميعا ان نتكاتف من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع اى حالة تعدى عليها من المواطنين ومرة أخرى الكل يتحمل مسئوليته فى حالة ظهور اى حالة تعدى أثناء أجازة العيد .

ووجه وكيل الوزارة، باستمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين حتى يوم 30 مارس وعلى المزارعين التوجه لجمعياتهم لصرف الأسمدة فورا قبل انتهاء المدة المحددة لوقف الصرف للمزارعين.

كما وجه الدكتور حسني عزام، أيضا بسرعة الانتهاء من التطهير وحل مشاكل الرى والصرف فورا استعدادا للموسم الصيفى وزراعة محصول الأرز مشيرا إلى أهمية التعاون مع إدارات الرى بالمراكز ، مع أهمية الانتهاء من الخطة الحالية للتطهير ، وتم مناقشة موقف إعداد كروكيات توزيع مساحات الأرز ، كما تم فتح باب المناقشة للحضور لاستعراض المشاكل المطروحة وطلبات الإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الزراعية والتعاون الزراعى وتم حل جميع المشاكل التى تم طرحها أثناء الاجتماع.