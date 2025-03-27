رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

جاء نصها كالتالي:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد..

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد

يسرّني ويشرفني، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهنئة وأصدق مشاعر المباركة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركة.

وفي هذه المناسبة المباركة، نتضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظكم بعنايته، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يسدد خُطاكم في مسيرتكم الوطنية الرشيدة التي ترنو إلى رفعة هذا الوطن وعزّة شعبه العظيم.

حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وبارك جهودكم، وأيّدكم بنصر من عنده في كل ما فيه خير وعدل ورخاء.

وكل عام وفخامتكم بخير.