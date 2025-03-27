ناقد فني: موسم رمضان 2025 يشهد تنوعًا غير مسبوق في الدراما المصرية

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الموسم الدرامي في رمضان 2025 يشهد تنوعًا غير مسبوق، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مزيجًا من الأعمال الاجتماعية، الكوميدية، التراجيدية، وأعمال الإثارة، ما يرضي مختلف الأذواق.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن انتشار مسلسلات الـ15 حلقة أحدث حراكًا كبيرًا في سوق الدراما، إذ يتميز هذا الشكل بإيقاع سريع، مما يسمح للمشاهد بمتابعة أكثر من عمل خلال الشهر الكريم.

وأوضح أن الموسم الحالي يطرح موضوعات جديدة وغير تقليدية، مثل مسلسل «ولاد الشمس»، الذي يتناول حياة الأطفال في دور الأيتام، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجههم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مسلسل «لام شمسية»، الذي يقدم معالجة جريئة لقضية التحرش، مما يعكس رغبة الدراما في رفع الوعي المجتمعي.

وأضاف أن الأعمال الكوميدية لها حضور قوي هذا العام، حيث يقدم أكرم حسني مسلسل «الكابتن»، ويطل أحمد أمين في مسلسل «النص»، المستوحى من قصة حقيقية عن نشّال يتحول بالصدفة إلى مناضل ضد الاحتلال في أوائل القرن الماضي، كما حقق مسلسل «وتقابل حبيب» نجاحًا كبيرًا، حيث يقدم دراما اجتماعية رومانسية.

وأكد أحمد سعد الدين أن التنوع في الموضوعات والأساليب الفنية ساعد في استقطاب الجمهور واحترام ذوقه الفني المتنوع.