مسجلا مستوي تاريخي جديد.. الذهب في مصر يتجاوز 4300 جنيه لعيار 21

ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديدة وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يقود ارتفاع السعر المحلي خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل استقرار حركة سعر الصرف في البنوك بدون تغيرات كبيرة.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 4290 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4320 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بشكل محدود ليغلق تداولات الأمس عند 4278 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4280 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب العالمي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي حيث تعد حركة السعر العالمي هي المتحكم الأساسي في تسعير الذهب العالمي خلال هذه الفترة، بينما تستقر أسعار الصرف في البنوك الرسمية بدون تغيرات كبيرة وهو الأمر الذي يجعل السعر يتأثر بحركة السعر العالمي بشكل مباشر.

هذا وقد صدرت بيانات عن النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 – 2025 حيث سجل النمو 4.3% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.3% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفع سعر الذهب العالمي ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته وذلك في ظل تزايد التوترات في الأسواق بعد أن قام الرئيس الأمريكي ترامب برفع التعريفات الجمركية على السيارات، هذا بالإضافة إلى ترقب الأسواق لفرض المزيد من الرسوم بداية الشهر القادم، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع مع بداية تداولات اليوم بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليقترب من قمته التاريخية الأخيرة، حيث تمكن الذهب المحلي من الارتفاع لمستوى تاريخي جديد.

يقترب سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3057 دولار للأونصة وسط ترقب لقوة الزخم الصاعد وهل سيكون كافي لدفع السعر إلى اختراق القمة التاريخية الأخيرة والوصول إلى المستهدف على المدى القصير عند 3100 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:



ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليخترق المستوى 4300 جنيه للجرام ليسجل مستوى تاريخي جديد عند 4317 جنيه للجرام، وذلك بعد أن نجح في تكوين قاعدة سعرية حول المستوى 4280 جنيه للجرام ساعدت السعر على الصعود.