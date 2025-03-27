خطوة نحو ريادة الأعمال.. ندوة تثقيفية بجامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية بعنوان (خطوة نحو ريادة الأعمال) "Step To Entrepreneurship"، والتي تم عقدها بكلية الصيدلة بالجامعة، والتي تُعد جزءًا من الجهود المستمرة لنشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال بين طلبة الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الاستاذ ايهاب جاد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها جامعة كفر الشيخ لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلبة الجامعة، حيث تسعى الجامعة إلى تمكين الشباب من امتلاك المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل أو إطلاق مشروعاتهم الخاصة بكل ثقة وإبداع.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من الشباب الواعي القادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعه، وتعكس هذه الجهود التعاون المثمر بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والخبراء من خارج الجامعة لخدمة الطلبة وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الهدف من الندوة هو تعزيز فكر ريادة الأعمال لدى الطلبة وتوجيههم نحو كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

حاضر الندوة الدكتور راضي علي، وكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدم خلالها حديثًا عميقًا عن ريادة الأعمال من منظور تطبيقي، واستعرض نموذجًا ناجحًا من الواقع العملي، موضحًا خطوات تحويل الأفكار إلى مشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما قام المهندس محمود بقلول أحد رواد الأعمال الناجحين، بمشاركة الحضور قصة كفاحه ونجاحه التي كانت مليئة بالتحديات والإصرار، وألهَم الطلاب وأكد لهم أن المثابرة والإيمان بالفكرة هما المفتاح لتحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال.