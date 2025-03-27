موعد مباراة الأهلي ومسار في نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية

يلتقي فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي مع نظيره فريق مسار المعتلي لقمة الدوري الجاري، في مباراة قوية في نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية، وذلك بعد فوزهم على منافسيهم في ربع نهائي الكأس.

موعد مباراة الأهلي ومسار في كأس مصر للكرة النسائية:

يلتقي فريق الأهلي ومسار يوم الجمعة الموافق 16 مايو المقبل لتحديد الفائز في الجولة وتصعيده لنهائي كأس مصر.

وكان قد استطاع فريق الأهلي الفوز على فريق المعادي واليخت بتسعة أهداف خلال المباراة التي تم إقامته أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي الكأس.

فيما نجح فريق مسار في تخطي مودرن سبورت في الدور الـ8 بعد انسحاب مودرن وإحراز مسار ستة أهداف نظيفة.

وقد فاز في دور الـ 8 من منافسات الكأس كلا من أندية "الأهلي – مسار – زد – وادي دجلة"

وشارك في بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.