البابا تواضروس الثاني يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاء نصها كالاتي :

السيد الفريق أول عبد المجيد صقر

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أعمق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويساند جهودكم الأمينة لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها.