البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهذا نصها:

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

شيخ الجامع الأزهر

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع العاملين في الأزهر بكافة قطاعاته، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محروسين بعناية الله وحفظه.

البابا تواضروس الثاني.