اليوم.. المنتخب الوطني تحت 16 سنة يواجه سيراميكا

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 سنة بقيادة مديره الفني، حسين عبد اللطيف معسكره التدريبي الذي انطلق مساء الإثنين الماضي، ضمن استعداداته لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وفي أولى مبارياته الودية، فاز المنتخب على فريق زد تحت 17 سنة (4 - 1) أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تحت 16 عاما اليوم الخميس مع فريق سيراميكا تحت 17 سنة، على أن يختتم معسكره السبت المقبل بمواجهة فريق بتروجت تحت 7 عاما.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسين عبد اللطيف على تقسيم المعسكر التدريبي المقام على ملاعب المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، على مرحلتين، وفقا لجدول زمني وضعه الجهاز الفني، وتبدأ المرحلة الأولى من 24 مارس وحتى الخميس 27 مارس الحالي والمرحلة الثانية في يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وشهدت المرحلة الأولى تواجد 25 لاعبا من أندية: زد والأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وغزل المحلة والقناة ومودرن سبورت وإنبي وسموحة والنصر الإماراتي، على أن تشمل المرحلة الثانية تواجد 27 لاعبا بإضافة لاعبي أندية: بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجت والعبور.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة كلاً من: حسين عبد اللطيف مديرا فنيا وعبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدربا مساعدا، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى وشادي الشريف مديرا إداريا، ومحمد أكمل طبيبا للفريق، وشادي الجيلاني محللا للأداء، ووجيه حسن عامل مهمات.