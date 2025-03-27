جامعة كفرالشيخ تنظم بطولة الجامعة الرمضانية للشطرنج ضمن "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بطولة جامعة كفرالشيخ الرمضانية للشطرنج ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الاستاذ ايهاب جاد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على اطلاع طلابها ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التي تنمي الإدراك المعرفي والعلمي، والتي تسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، لإستكمال بناء وعي طلاب الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والإنتماء للوطن.



وأوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب الطلاب وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.

وأدار منافسات البطولة تحكيميا، م. محمد فتح الله بدر من حكام الاتحاد المصري للشطرنج، حيث تتم البطولة على مرحلتين المرحلة الأولى التصفيات على مستوى كل كلية ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحلة الثانية على مستوى الجامعة .