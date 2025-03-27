وزير الداخليه يرسل برقيات التهنئة بالعيد للرئيس السيسي وكبار رجال الدولة

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى .. وأصدق الأمانى بموفور الصحة والعافية ، ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة ..نستلهم منها معانى الإثابة

وحسن الثواب للمثابرة والإخلاص فى العبادات .. لتكون لنا دافعاً لمُواصلة البذل والعطاء والتفانى فى الآداء .. من أجل ترسيخ دعائم أمن وإستقرار بلادنا الغالية .. متسلحين بالعزيمة والإرادة واليقين فى توفيق المولى عز وجل .. مبتهلين إليه أن يجعله عيد آمان وسلام .. على شعب مصر العظيم تحت قيادتكم الحكيمة .. وكل عـام وسيادتكم بخـير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب .. و ، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. و برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.

وبعث أيضًا الوزير برقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وبرقية تهنئة للفريق أول/ عبد المجيد صقر – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

أن أبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى والأمنيات ونحن نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ، التى يفرح فيها من صبر وإحتسب بثواب الرحمن نتوجه إليه فى علاه أن يُسدد جهودكم المخلصة لترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ونشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والحق وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات .. وكل عام وفضيلتكم بخـــــير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور/ نظــير عيــاد – مفتى جمهورية مصر العربية .. جاء بها :

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، نحتفى فى كل عام بهذه المناسبة الطيبة التى تغمرها مشاعر التفاؤل بحسن الثواب على الطاعات وجزاء المولى عز وجل للإخلاص فى العمل ، نتوجه إليه جلت قدرته بخالص الدعاء أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وفضيلتكم بخـــــير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام..

بوزارة الداخلية .. جاء بها:

“يطيب لى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وخالص التمنيات ، تأتى هذه المناسبة فى كل عام لتحيى فى نفوسنا قيم الإثابة للمخلصين والمكافأة للمجتهدين فالمثابرة والعزيمة مع الإيمان بسمو الرسالة وعظم الأمانة إنما يعكس حال رجال الشرطة الأوفياء بما يبذلونه إضطلاعاً برسالة الأمن النبيلة ونحن إذ نبتهل للمولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على شعبنا العظيم وسائر الشعوب العربية والإسلامية لنرجو أن نستلهم مما ترسخ فى نفوسنا من قيم ومعانى الإيمان والتضحية والإيثار والإخلاص دافعاً لمُواصلة التفانى فى الأداء ومواجهة صعاب التحديات لتأمين مسيرة الوطن فى قادم الأيام ومستقبل التحديات .. وكل عام وأنتــم جميعـاً بخــــير”.