تجديد حبس عصابة النصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا للنصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والإستيلاء على السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على الشركات، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.