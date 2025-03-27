طرح تذاكر مباراة المصري وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

أعلن النادي المصري عن بدء طرح تذاكر مباراة الفريق البورسعيدي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وذلك عبر موقع تذكرتي.

ويعود اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، إلى تدريباته بمعسكره بالكلية الحربية، عقب انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها أنيس بوجلبان المدير الفني للاعبين بعد مواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني باستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود المباراة الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع، بينما تم اسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".