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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في المنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة  أحد مهربى المواد المخدرة - هارب من أحكام جنائية فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى" - سبق له إطلاق النيران على قوة أمنية مما تسبب فى إصابة ضابط وفردى شرطة بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.  

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتله وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية آلية – 2 فرد خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بالمنوفية عنصر إجرامى شديد الخطورة بوزارة الداخلية