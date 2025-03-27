تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في الزيتون

جدد قاضي المعارضات حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بعد تنفيذهم 3 وقائع بمنطقة الزيتون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.