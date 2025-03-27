ads
الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في الزيتون

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بعد تنفيذهم 3 وقائع بمنطقة الزيتون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اسلوب المفتاح المصطنع بأسلوب المفتاح المصطنع تجديد حبس عصابة بمنطقة الزيتون دائرة قسم شرطة الزيتون فرد خرطوش قسم شرطة الزيتون محل مصوغات ذهبية مصوغات ذهبية منطقة الزيتون