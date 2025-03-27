“الصحفيين” تدعو لاجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث في 4 أبريل المقبل

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجداول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية، والمقرر انعقاده في العاشرة صباح الجمعة 4 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحكام المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة (76 لسنة 1970).

ويشمل جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير مجلس النقابة عن العام المنتهي في فبراير 2025، واعتماد الحساب الختامي والموازنة التقديرية، إلى جانب مناقشة القضايا المطروحة من المجلس والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

كما يشهد الاجتماع انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الثالثة حتى السابعة مساءً.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني (25%) حتى الثانية عشرة ظهرًا، ستتم الدعوة لعقد الاجتماع بنفس النسبة في اليوم ذاته.