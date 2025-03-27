بنك إن بوكس يتوسع في قطر وتحالف استراتيجي مع Cwallet لتعزيز التكنولوجيا المالية

أعلنت شركة بنك إن بوكس، المتخصصة في الخدمات البنكية وحلول المدفوعات، عن توسيع حضورها في منطقة الخليج عبر تأسيس مقرها في قطر بعد حصولها على ترخيص من مركز قطر المالي (QFC).

يأتي هذا التوسع بالتزامن مع توقيع تحالف استراتيجي مع شركة Cwallet، بهدف تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في قطر من خلال تقديم حلول دفع رقمية متطورة عبر منصتها CoreLINK.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن Cwallet من الاستفادة من حلول بنك إن بوكس لتقديم خدمات مالية مبتكرة لأول مرة في السوق القطري، بما في ذلك إصدار بطاقات هميان وبطاقات فيزا مسبقة الدفع، بالإضافة إلى توفير حلول الدفع عبر الهاتف المحمول (SoftPOS) وخدمات قبول المدفوعات عبر الإنترنت والتجار.

وأعلن باسم محمود، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك إن بوكس، أن هذا التوسع يمثل خطوة استراتيجية لتقديم خدمات مصرفية متطورة داخل قطر، مؤكداً أن الشركة تعمل على تعزيز نمو قطاع المدفوعات الرقمية بالتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عبر منصة CoreLINK الموحدة.

من جانبه، أوضح عبد الله المشيري، الرئيس التنفيذي لـ Cwallet، أن هذه الشراكة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية، فيما أكد عبد الرشيد عبد الواحد، المدير التقني للشركة، على أهمية تطوير تقنيات دفع آمنة وفعالة تواكب احتياجات السوق.