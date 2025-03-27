المصري يعود لتدريباته بعد راحة يومين قبل مواجهة سيمبا

يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، إلى تدريباته بمعسكره بالكلية الحربية، عقب انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها أنيس بوجلبان المدير الفني للاعبين بعد مواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الفريق المصري البورسعيدي لمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء، الموافق الثاني من أبريل المقبل، على ستاد السويس الجديد.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".