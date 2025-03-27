تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل منافذ بيع المحمول خلال أيام عيد الفطر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مواعيد عمل منافذ بيع شركات الاتصالات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الجهاز، أنه سيتم إغلاق المنافذ بالكامل في أول أيام العيد، على أن تعاود العمل بدءًا من ثاني أيام العيد وحتى نهاية الإجازة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

كما ستلتزم المنافذ الموجودة داخل المراكز التجارية بالمواعيد المحددة وفقًا لسياسات كل مركز.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز على تحقيق التوازن بين راحة العاملين واستمرار تقديم الخدمات للمستخدمين خلال فترة العيد.