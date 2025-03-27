تخصيص 166 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن أن مديرية أوقاف الفيوم، خصصت 166 ساحة، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة، التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ / 2025م، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مديرية الأوقاف، جهزت الساحات والمساجد الكبيرة التى تؤدى بها صلاة الجمعة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، كما أعدت كشوفاً بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد، لافتاً إلى أن تجهيز جميع الساحات يجرى تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولي مديرية الأمن، ومجالس المدن، والوحدات المحلية.



وأوضح المحافظ، أن الساحات الــ 166 التى تم تجهيزها لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة بواقع 10 ساحات ببندر الفيوم، و41 ساحة بمركز الفيوم، و 40 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و 27 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و 24 ساحة بمدينة ومركز طامية، و 12 ساحة بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومثلها بمركز ومدينة أبشواى.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المراكز والمدن، والأحياء، بالتنسيق مع مديريتي الأوقاف، والأمن، لتجهيز الساحات التي ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، لتيسير الحركة المرورية مع تكثيف أعمال النظافة بنطاق الساحات والمساجد، قبل آداء شعائر صلاة العيد وبعدها.