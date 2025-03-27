جامعة كفر الشيخ تنظم ندوات دينية بعنوان "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"

نظمت ادارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان "فضل ليلة القدر"، والتي تم عقدها بكليتي الاداب والتجارة بالجامعة، كما نظمت إدارة الأسر والإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، لقاءً حواريًا عن فضل شهر رمضان المبارك وحث الشباب علي وسطية الدين الإسلامي الحنيف بالتعاون مع مديرية أوقاف كفر الشيخ تحت عنوان "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة الاستاذ ايهاب جاد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من تنظيم هذه الندوات هو زيادة الوعي لدى طلبة الجامعة عن فضل الصيام والعبادة وقراءة القرآن، بالإضافة إلى غرس القيم الإيجابية لدى أبنائنا طلبة الجامعة، وتقديم المفاهيم الدينية الصحيحة إليهم من خلال تنفيذ هذه الندوات، مؤكداً حرص الجامعة علي تنظيم الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تساعد على تنمية الوعى الثقافي والديني لدى طلبة الجامعة، وأن العبادة ليست فقط في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فحسب وإنما ايضاً في العمل وطلب العلم والإحسان إلى الغير ومساعدة المحتاج فهي من أسمى العبادات.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنوع الأنشطة التثقيفية والدينيه التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافياً وأخلاقياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

حاضر ندوة كلية الاداب الدكتور إيهاب شفطر الاستاذ بكلية الاداب، تناول خلالها الحديث عن ليلة القدر والتماسها في العشر الاواخر من رمضان والدعاء فيها بما اوصى به رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا" وتطرق لاسباب استجابة الدعاء والعمل بهذه الاسباب واوصى بحسن العمل ثم رجاء رحمة الله، لاننا بين رجاء وخوف وعبادة الله على قدر الله المعبود بحق، و قد ذكر بعض علامات ليلة القدر التي هي سلام هي حتى مطلع الفجر مع عدم الانشغال بهذه العلامات حتى نظل في التماس لها العشرة ايام كاملة، وفي نهاية اللقاء وجه الطلبة بعض التساؤلات حول صلاة التراويح والقيام وصلاة التهجد في الثلث الاخير من الليل وانهى حديثه ببعض الدعوات للجميع بان يرزقنا الله بليلة القدر.

كما حاضر ندوة كلية التجارة فضيلة الشيخ هاني شمس الدين بمديرية أوقاف كفر الشيخ ، وقد تناول فضيلته نفحات الشهر الكريم وكيفية التماس هذه النفحات خاصة في الليالي العشر الاخيرة من الشهر لانه خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له ويتحقق الاخلاص في الصيام خاصة في ظل سلسلة الشياطين في هذا الشهر والذي نتعلم منه الصبر والحلم وحسن الخلق، واوصى بحسن الخلق لأنها رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلوات ربي وسلامه عليه " انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق "، وفي نهاية اللقاء وجه الطلبة العديد من التساؤلات المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وتمت الاجابة عليها.