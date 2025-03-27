قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد هلال عميدا لكلية التربية جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسينى هلال عميدا لكلية التربية جامعة طنطا.

حصل الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال على الليسانس «التاريخ- جامعة طنطا»، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير «صحة نفسية- جامعة طنطا»، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه «صحة نفسية- جامعة طنطا» عام 2002.

وتدرج «الحسيني» في الوظائف العلمية: معيدا في 1993، مدرسا في 2002، أستاذا مساعدا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا، اعتبارا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021، وعين عميدا للكلية فى ديسمبر ٢٠٢١ حتى ديسمبر ٢٠٢٤، وقائما بعمل عميد الكلية من ديسمبر ٢٠٢٤ حتى الان.