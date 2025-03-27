جامعة القاهرة تعلن نتيجة المسابقة الطلابية السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة نتيجة المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب لطلاب الجامعة من مختلف الكليات، في خمسة مستويات، بإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتقدم لها 243 طالبة، و113 طالبا، وفاز منهم 50 فائزا، بواقع 10طلاب في كل مستوى.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن إعلان النتيجة يأتي متزامنا مع الاحتفال بليلة القدر، وهنأ رئيس الجامعة الفائزين، وأثنى على حرصهم والتزامهم الأخلاقي، وتمسكهم بحفظ آيات القرآن الكريم، داعيا إياهم إلى التمسك بآداب القرآن باعتباره منهج حياة، ويؤدي الالتزام به إلى بناء شخصيته متوازنة، وتقديم نموذج إنساني وأخلاقي قادر على بناء وطن قوي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على حرص جامعة القاهرة على تنظيم هذه المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، بالتزامن مع شهر رمضان

المبارك، بهدف غرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب، وتشجيعهم على التنافس في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، واكتشاف المواهب الشابة في التلاوة والتجويد، مشيرًا إلى أن المسابقة اشتملت على خمسة مستويات، تضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ 20 جزءًا، والمستوى الثالث حفظ 15 جزءًا، والمستوى الرابع حفظ 10 أجزاء، والمستوى الخامس حفظ 5 أجزاء.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القرآن الكريم له تأثير كبير، في تحسين فكر وسلوك الطلاب الذين يمثلون مستقبل الوطن، منبها إلى حجم التحديات التي تواجه الأوطان، فى ظل الصراعات الإقليمية والدولية، مما يستوجب الحفاظ والتمسك بالقيم والمعتقدات الدينيةالصحيحة، لافتًا إلى ضرورة نشر الثقافة الإسلامية ورسالتها، بما يجسد أهدافها في خدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة الوطن والأمة العربية والإسلامية.

وقال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن نتيجة المسابقة أظهرت فوز 50 طالبا وطالبة، حيث فاز من كلية الآداب 5 طلاب، والطب البيطري 4، والاقتصاد والعلوم السياسية 1، والهندسة 6، والحقوق 1 والزراعة 10، والعلوم 6، والعلاج الطبيعي 4، والصيدلة 3، والتجارة 3، والآثار 2، والحاسبات والذكاء الاصطناعى 2، والطب البشري 2، ودار العلوم 1.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن لجنة التحكيم في المسابقة، ضمت ثلاثة من أساتذة كلية دار العلوم وهم: الدكتور أحمد حسن شحاته، والدكتور إبراهيم علي إبراهيم، والدكتور فرج مسعود قطب، وسيمنح الفائزون جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، وتحتفل الجامعة بتكريمهم، تقديرا لتميزهم وحرصهم على حفظ القرآن الكريم.

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