محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة.



خلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025 بكل قطاع، وأكد ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الرابع من الخطة الاستثمارية.

الجدير بالذكر، أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025 بلغت 757 مليونا و588 ألف جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات بقطاعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

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