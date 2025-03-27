24 يونيو..انطلاق أول مؤتمر أفريقي لحلول الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية

قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ومجموعة محرم وشركاه (M&P)، بتوقيع شراكة استراتيجية لدعم أعمال مؤتمر الطب الإفريقي الرابع Africa Health Excon 2025 الذي في الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025 بمركز المنارة الدولي للمعارض بالقاهرة.

في الوقت نفسه تمثل نسخة هذا العام أول مؤتمر أفريقي لحلول الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. تنظم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA) هذا المؤتمر الإقليمي البارز الذي لاقى نجاحًا كبيرًا خلال دوراته الثلاث السابقة، وسيكون المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC) شريك أساسي في هذه النسخة الرابعة بالتعاون مع الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD) بالتعاون مع مؤسسة محرم وشركاه، وأكسس هيلث إنترناشونال، كشريكين استراتيجيين.



وقع الاتفاقية الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي للمؤتمر، و شريف بنداري، ، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،، ومصطفى محرم رئيس مجلس إداره ومؤسس المجموعة والسفير شريف البديوي الرئيس التنفيذي للمجموعة.



يمثل مؤتمر الطب الإفريقي الرابع منصة اقليمية لاستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية من خلال وضع السياسات وتعزيز الابتكار ودعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال المبتكر. وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى مجموعة محرم وشركاه (M&P) دعوة كبرى شركات التكنولوجيا المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الطبي لاستعراض حلولها خلال مؤتمر الطب الأفريقي الرابع، ودراسة كيفية الاستفادة من هذه الحلول في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر والأسواق الأفريقية.



وبهذه المناسبة، صرح الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بأن هذه الشراكة تمثل خطوة بارزة لترسيخ مكانة مصر الرائدة في الابتكار الصحي في أفريقيا، من خلال الاعتماد على أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي دخلت كل المجالات.

وأضاف: “نسعى للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تقديم أرقى مستويات الخدمات الصحية للمواطن المصري، من خلال شراكتنا مع مجموعة محرم وشركاه (M&P) التي تُعد من أهم شركات الاتصال الاستراتيجي والسياسات العامة في مصر والمنطقة”.



و الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي للمؤتمر، "يمثل هذا المؤتمر فرصة فريدة لالتقاء العقول واستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية، ونحن نتطلع إلى نتائج ملموسة من هذه الشراكة."



من جانبه، قال مصطفى محرم، رئيس مجلس الإدارة "إنّ شراكتنا المثمرة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية هي شراكة ممتدة منذ انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الطب الإفريقي. وهذا العام تشهد هذه الشراكة نقلة نوعية، من خلال الاستفادة من شبكة علاقاتنا الواسعة مع كبرى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للمشاركة في المؤتمر واستعراض حلولهم المتطورة وتطبيقاتها في المجال الطبي في مصر وأفريقيا. إنّ جهودنا المشتركة مع الهيئة ستتيح فرصًا غير مسبوقة للتعاون والابتكار في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والقاري."



تهدف الشراكة لصقل مهارات وخبرات المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية من خلال زيادة الاعتماد على حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات القطاع الصحي في أفريقيا، واجتذاب الشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية للمشاركة في المؤتمر، ووضع التحول الرقمي في صدارة الحلول الصحية.