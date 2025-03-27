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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الفطر المبارك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأه فيها وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء في برقية التهنئة:

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل.

دمتم في رعاية الله وأمنه.

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عيد الفطر المبارك