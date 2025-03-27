توزيع مليون كرتونة مواد غذائية بقرى ومراكز محافظات الجمهورية

تحت اشراف مديريات التضامن الإجتماعى، نجحت جمعية إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى الانتهاء من توزيع عدد مليون كرتونة مواد غذائية هذا العام بقرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن نطاق عمل الجمعية يتضمن كافة أنحاء الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية التى تحظى باهتمام المسئولين عن الجمعية، والتي لا يمكن الوصول إليها، تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وبالتعاون مع أكثر من 7 ألاف جمعية أهلية صغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي.

موضحًا ان الجمعية استهدفت فى التوزيع الاسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم وذلك بالمجان تمام على مدار شهر رمضان المبارك, لافتّا إنٌ تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحاافظات، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وقدم الشكر إلى المسؤلين بالمحافظات من المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعى لتسهيل عمل الجمعية حتى يتم تقديم أفضل الخدمات للبسطاء وغير القادرين لافتا إلى أن التكافل والتضامن من أساسيات المجتمع المصرى وأن مبدأ التكافل مع التنمية هو شعار جمعية الأورمان، الأمر الذى يسهم فى تضيق الفجوة بين طبقات المجتمع.

واشار الي أن مصر دائما بخير طالما هناك رجال يؤثرون العمل بكل صدق من اجل خدمة الوطن والمواطني، وأن الجمعية متواجدة في كل مكان لتنشر الخير في أنحاء مصر من حلايب وشلاتين وحتى طابا.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.